Россияне стали больше тратить денег на одежду и обувь

Объем трат россиян на предметы гардероба с начала года вырос на 36%. При этом они покупали одежду и обувь на 29% чаще, а средний чек увеличился на 5%, до 2663 рублей. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.

Эксперты объяснили общий рост трат на одежду и обувь сезонным всплеском спроса на обновление гардероба к весне.

«При этом порядка 65% транcакций совершают женщины. Однако средний чек представительниц прекрасного пола в среднем на треть ниже, чем у мужчин. Эксперты Почта Банка связывают такую тенденцию с тем, что женщины чаще обновляют гардероб и приобретают различные аксессуары. Также, как правило, они выбирают вещи для детей. Тем временем мужчины покупают одежду реже, но при этом могут потратить на нее значительные суммы», — отметили в кредитной организации.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что условный минимальный весенний гардероб, в который входят легкая куртка, джинсы, платье, носки и ботинки, обойдется россиянам в среднем в 13 935 рублей. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

До этого, 19 марта, стало известно, что россияне в начале марта активнее приобретали летнюю и демисезонную одежду и обувь, чем годом ранее. Об этом рассказали «Известиям» онлайн-площадки. Причиной смещения спроса в сторону более легкой одежды аналитики назвали аномально теплое начало марта.