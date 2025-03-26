Россиянам назвали стоимость минимального весеннего гардероба

Условный минимальный весенний гардероб, в который входят легкая куртка, джинсы, платье, носки и ботинки, обойдется россиянам в среднем в 13 935 рублей. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия» 26 марта.

Эксперты выяснили, что с 1 по 15 марта 2025-го число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей.

«Этой весной мы наблюдаем тренд на осознанный подход к шопингу — россияне стали покупать меньше одежды. Так, с 1 по 15 марта число покупок мужской и женской весенней одежды снизилось на 10% год к году. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало на 32 и 34% больше соответственно», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Аналитики предположили, что интерес россиян к шопингу мог снизиться в том числе из-за теплого начала весны в некоторых регионах: люди больше времени проводили на улице и меньше интересовались покупками. При этом спрос на летние категории товаров, например на платья, оказался выше из-за смещения сезонного фактора.

«Число покупок разных видов весенней одежды растет лишь в онлайн-каналах — за счет перетока покупателей из офлайна. Однако в целом продажи поштучно в фешен-секторе демонстрируют замедление вследствие временного эффекта насыщения. Молодое поколение стремится к осознанному потреблению и всё чаще выбирает минимализм, в том числе в одежде», — уточнили в «Чек Индексе».

Так, число покупок легких курток с 1 по 15 марта выросло на 8% год к году, а средний чек составил 3 982 рубля (+4%). Количество приобретений джинсов снизилось на 9%, а средний чек стал на 7% выше и достиг 3 550 рублей.

Покупок демисезонных ботинок стало на 11% меньше, средний чек составил 1 958 рублей (+5%). Продажи носков в первые дни весны снизились на 5%, средний чек при этом достиг 453 рублей (+7%). Число приобретений платьев увеличилось на 9%, а средний чек — на 10%, до 3 992 рублей.

19 марта сообщалось, что россияне в начале марта активнее приобретали летнюю и демисезонную одежду и обувь, чем годом ранее. Об этом рассказали «Известиям» онлайн-площадки. Причиной смещения спроса в сторону более легкой одежды аналитики назвали аномально теплое начало марта.