Онлайн-площадки рассказали о росте продаж летней одежды в марте
Россияне в начале марта активнее приобретали летнюю и демисезонную одежду и обувь, чем годом ранее, рассказали «Известиям» онлайн-площадки.
Причиной смещения спроса в сторону более легкой одежды аналитики назвали аномально теплое начало марта.
На Wildberries в начале марта вдвое выросли продажи ветровок и полупальто.
«Продажи демисезонной обуви (полуботинки, полусапожки) скакнули на 40–44%. Кроссовок купили на 42% больше. В лидерах оказались лоферы, продажи которых выросли на 72%», — отметили аналитики площадки.
Ветровки и куртки для малышей покупали на 48% и 89% активнее.
Мужчины в марте этого года чаще приобретали шорты (+40% к прошлому году), слипоны и эспадрильи (+33%), мокасины и лоферы (+18%) и сандалии (+14%), добавили в «Авито».
«Также благодаря теплому началу весны на 44% год к году выросли продажи бомберов, на 11% — джинсовых курток, на 9% — легких курток и плащей», — указали там.
Выросли и продажи футболок и рубашек.
«Среди женской одежды особый рост показали продажи летних сарафанов (+28% к марту прошлого года), рубашек и блузок (+13%) и юбок (+8%). Также относительно прошлого года россиянки в марте чаще приобретали легкую верхнюю одежду — куртки и ветровки (+9%), плащи и тренчи (+5%)», — добавили аналитики.
Женщины в этом году раньше начали приобретать и летнюю обувь: в первой половине марта выросли продажи сабо и мюлей, а также мокасинов и лоферов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Легкие уже: продажи летней одежды подскочили из-за теплой весны