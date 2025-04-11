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В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров
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В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю выявили с начала года 36 человек, виновных в возникновении лесных и ландшафтных пожаров. Об этом 11 апреля сообщили в ведомстве.

«В Забайкалье с начала года выявили 36 поджигателей, из них 17 детей. По их вине 27 раз горел сухостой и случилось девять лесных пожаров», — указано в Telegram-канале МЧС РФ.

Так, 8 апреля в Улетовском районе пастух развел костер, который из-за сильного ветра перекинулся на сухую траву и лес, охватив более 1,4 тыс. га. Из-за дыма ухудшилась видимость, движение на трассе Чита – Иркутск ограничено. В настоящее время тушение пожара продолжается.

В связи с уничтожением и повреждением лесных насаждений возбудили уголовное дело.

Кроме того, на территории Забайкальского края введен особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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МЧС РФ 9 апреля сообщило, что более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировали в Забайкалье за сутки, продолжается тушение 43 лесных возгораний в условиях штормового ветра. В министерстве рассказали, что в тушении участвуют более 900 человек и 170 единиц техники.

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