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Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировали в Забайкалье за сутки

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Фото: МЧС РФ
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Более 50 природных и техногенных пожаров ликвидировали в Забайкалье за сутки, продолжается тушение 43 лесных возгораний в условиях штормового ветра. Об этом 9 апреля сообщило МЧС России.

«Штормовой ветер в регионе способствовал быстрому развитию огня. За сутки потушены 36 техногенных; 20 ландшафтных пожаров», — указано в Telegram-канале ведомства.

На данный момент сотрудники МЧС России смогли защитить от распространения огня семь населенных пунктов и два крестьянско-фермерских хозяйства.

В министерстве рассказали, что в тушении природных и техногенных пожаров участвуют более 900 человек и 170 единиц техники.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля заявил, что в регионе ввели режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.

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