Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Общество
Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Мир
Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Армия
Снайперы начали использовать багги для боевой работы
Мир
Трамп заявил о возможном продлении 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин
Общество
ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Мир
СМИ сообщили об утечке данных в двух министерствах в Нидерландах
Мир
Хуситы заявили о сохранении военного потенциала на фоне ударов США
Спорт
В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
AP сообщило о шести погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон

Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон

0
EN
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп 10 апреля назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка ужасающими. По его словам, подробности происшествия будут обнародованы в ближайшее время.

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших. <...> В ближайшее время будет объявлено, что и как именно произошло», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Он сообщил, что данным инцидентом занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его сотрудники.

Как уточняет газета New York Post (NYP) со ссылкой на правоохранительные органы, жертвами катастрофы стали глава испанского филиала глобальной технологической компании Siemens Агустин Эскобар и его семья. Личность пилота, добавили в издании, пока не установлена.

Напор высоты: что привело к крушению пассажирского самолета в Казахстане
В катастрофе выжили по меньшей мере 32 человека, все они находились в хвостовой части

О падении вертолета стало известно 10 апреля. По его данным, катастрофа произошла примерно в 15:15 (по местному времени; 22:15 мск). Позже сообщалось, что в результате крушения погибли шесть человек. Телеканал ABC News уточнил, что кроме пилота в вертолете находилась семья туристов из пяти человек, прибывших в США из Испании.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025