События недели в фотографиях: переговоры Путина с Уиткоффом, торговая война США и Китая, выход Ефремова по УДО

Ученые в США воссоздали вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков. Сегодня эти животные широко известны как «лютоволки» благодаря сериалу «Игра престолов». Биотехнологи успешно отредактировали ДНК серого волка и при помощи крупных собак смогли получить трех щенков. Самцы получили имена Ромул и Рем, а самка — Кхалиси. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Космический корабль «Союз МС-27» успешно доставил российско-американский экипаж на МКС
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Американские биржи отреагировали крупнейшим за последние пять лет обвалом индексов на решение президента США Дональда Трампа ввести крупные пошлины на товары из большинства стран мира и фактическом начале торговой войны с Китаем
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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
В Доминикане число погибших после обрушения крыши в ночном клубе превысило 220 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Михаил Ефремов вышел из колони по УДО и вернулся в Москву. По его словам, он не планирует восстанавливать водительские права
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Фото: REUTERS
Александр Овечкин получил специальную золотую клюшку за свой рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Число жертв израильских атак на сектор Газа превысило 50 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Московской области
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Шесть человек погибли после крушения вертолета на реке Гудзон в Нью-Йорке
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