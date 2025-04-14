События недели в фотографиях: переговоры Путина с Уиткоффом, торговая война США и Китая, выход Ефремова по УДО

Ученые в США воссоздали вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков. Сегодня эти животные широко известны как «лютоволки» благодаря сериалу «Игра престолов». Биотехнологи успешно отредактировали ДНК серого волка и при помощи крупных собак смогли получить трех щенков. Самцы получили имена Ромул и Рем, а самка — Кхалиси. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»