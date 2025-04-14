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События недели в фотографиях: переговоры Путина с Уиткоффом, торговая война США и Китая, выход Ефремова по УДО

Что важного случилось в России и мире в минувшие дни
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Ученые воссоздали вымерших лютоволков из сериала «Игра престолов»
Фото: Colossal Biosciences/Handout via REUTERS
Ученые в США воссоздали вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков. Сегодня эти животные широко известны как «лютоволки» благодаря сериалу «Игра престолов». Биотехнологи успешно отредактировали ДНК серого волка и при помощи крупных собак смогли получить трех щенков. Самцы получили имена Ромул и Рем, а самка — Кхалиси. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Российско-американский экипаж «Союза МС-27» стартовал к МКС с Байконура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Космический корабль «Союз МС-27» успешно доставил российско-американский экипаж на МКС
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Американские биржи отреагировали на решение Трампа объявить торговую войну самым большим за пять лет обвалом индексов
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Американские биржи отреагировали крупнейшим за последние пять лет обвалом индексов на решение президента США Дональда Трампа ввести крупные пошлины на товары из большинства стран мира и фактическом начале торговой войны с Китаем
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Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане возросло до 221 человека
Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
В Доминикане число погибших после обрушения крыши в ночном клубе превысило 220 человек
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Актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Михаил Ефремов вышел из колони по УДО и вернулся в Москву. По его словам, он не планирует восстанавливать водительские права
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Александру Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ
Фото: REUTERS
Александр Овечкин получил специальную золотую клюшку за свой рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ
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Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 50 886
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Число жертв израильских атак на сектор Газа превысило 50 тыс. человек
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Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Московской области
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Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге
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В Нью-Йорке в реку Гудзон упал вертолет, погибли шесть человек
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Шесть человек погибли после крушения вертолета на реке Гудзон в Нью-Йорке
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