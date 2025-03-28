Дрожь земли: что известно про землетрясение в Бангкоке
Дрожь земли: что известно про землетрясение в Бангкоке
2025-03-28T11:17:05+03:00
2025-03-28T12:17:59+03:00
2025-03-28T12:17:59+03:00
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Десятки человек остаются под завалами
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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
Сильное землетрясение произошло в Азии. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также зафиксированы в регионах Китая, Индии и других стран региона. Наибольший урон, по предварительной информации, понесла столица Таиланда — Бангкок. Все подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Магнитуда первого землетрясения в Мьянме, по разным данным, составила от 7,4 до 7,7 баллов
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Фото: REUTERS/Ann Wang
После этого последовала серия толчков в 4-6 баллов
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Власти Бангкока объявили срочную эвакуацию жителей многоэтажных домов
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Фото: REUTERS/Cherng Kerk Chon
По всему Таиланду закрыты аэропорты
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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
В городе наблюдаются перебои в работе связи и интернета
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Во время одного из толчков рухнул строящийся небоскреб
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Фото: Getty Images/Lauren DeCicca
По сообщениям местных СМИ, один человек погиб, еще 43 остаются под завалами
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Фото: REUTERS/Ann Wang
Около 50 человек успели спастись до момента разрушения здания
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Фото: Getty Images/Lauren DeCicca
На данный момент в Бангкоке парализована транспортная инфраструктура: перекрыты дороги и метро. Власти ввели в Бангкоке режим ЧП
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Фото: REUTERS/Ann Wang
По данным Генконсульства РФ, россияне не пострадали в результате землетрясения
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