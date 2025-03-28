Дрожь земли: что известно про землетрясение в Бангкоке

Сильное землетрясение произошло в Азии. Эпицентр находился в Мьянме, однако толчки также зафиксированы в регионах Китая, Индии и других стран региона. Наибольший урон, по предварительной информации, понесла столица Таиланда — Бангкок. Все подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий»