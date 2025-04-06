Наши звонкие дать имена: мир приветствует рекорд Овечкина

Россиянин Александр Овечкин побил державшийся с 1999 года рекорд великого Уэйна Гретцки. Теперь на счету Ови, как называют нашего рекордсмена, 895 забитых шайб. Реакция мира на уникальное спортивное достижение — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Рекордная шайба была забита во втором периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс»
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
До этого момента счет был 2:0 пользу «Айлендерз»
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Фото: AP/Adam Hunger
После рекордного гола матч был прервал на церемонию награждения
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Все игроки и тренер «Вашингтон Кэпиталз», а также семья Овечкина вышли на лед
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
С победой Овечкина поздравил и Уэйн Гретцки
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Свои поздравления принес также комиссар НХЛ Гэри Беттмэн
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Овечкин забросил 895 шайб в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Впервые нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад, в 2019 году
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
И это еще не окончательный результат: у 39-летнего россиянина контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Овечкин побил рекорд в 1487-м матче лиги. Гретцки провел в НХЛ столько же игр
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Впереди у Овечкина еще один рекорд — по голам в плей-офф и регулярных чемпионатах. Пока лидирует Гретцки — 1016 шайб, у Ови — 967
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
«Русские, мы сделали это». Такой фразой Овечкин завершил свою речь после рекордной шайбы
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
Художник Тони Харрис на церемонии посвятил Овечкину картину
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
В церемонии чествования россиянина также приняли участие мать хоккеиста Татьяна Овечкина, его супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья
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