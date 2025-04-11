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Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ

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Фото: TASS/EPA
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В Москве 235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшего начальника главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 10 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Уточняется, что Кузнецов будет находиться под стражей до 11 мая включительно. Заседание проходило в закрытом режиме.

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В мае 2024 года Следственный комитет России (СК РФ) возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, Кузнецов на посту начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ получил взятку в виде земельного участка и жилого дома от «представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу». В тот же день фигурант, а также предприниматель Лев Мартиросян были арестованы.

16 октября того же года суд арестовал 29 счетов в трех российских банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова. Также были арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре и расположенный на ней трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

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