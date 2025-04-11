В России начал активно распространяться наркотик в 5 тыс. раз сильнее героина

В России начали активно распространяться наркотические вещества с содержанием карфентанила. Этот вывод можно сделать, исходя из статистики задержаний наркокурьеров с данным веществом, выяснили «Известия».

До 2024 года случаи обнаружения карфентанила в России были единичны. Но за прошлый год правоохранительные органы провели около 10 таких задержаний. А с начала 2025 года было уже минимум четыре подобные операции.

По подсчетам «Известий», основанных на официальных источниках информации, в прошлом году изъяли минимум 1 кг веществ, содержащих карфентанил, в 2025-м — около 100 гр.

Карфентанил был синтезирован в 1974 году компанией Janssen в качестве транквилизатора для крупных животных — слонов, носорогов и так далее. В исследовании Janssen указано, что это вещество в 5 тыс. раз сильнее героина и в 10 тыс. раз — морфина.

В отчетах управления ООН по наркотикам и преступности карфентанил называют наиболее мощным из коммерчески доступных опиоидов в мире. Смертельная доза для человека составляет всего 2 мкг. На черном рынке он продается в смеси с другими веществами.

Последний случай задержания зафиксирован в апреле 2025 года. Полицейские в Алтайском крае изъяли у 27-летнего местного жителя 20 пакетиков вещества, содержащего карфентанил общим весом около 47 гр.

Чаще всего опасный наркотик изымали в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Территориальный фактор его распространения не случаен, пояснил источник «Известий», знакомый со схемами распространения запрещенных веществ в даркнете.

«Это партии из Китая, который считается одним из главных производителей этого вещества. Из-за высокой концентрации его не возят килограммами. А значит, обнаружить наркотик на границе сложно», — сказал он.

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Убийственный повод: в РФ начали активно поставлять наркотик в 5 тыс. раз сильнее героина