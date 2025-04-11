В ДТП под Ижевском пострадали три человека
Под Ижевском в результате столкновения автомобиля Lada Priora и КамАЗа пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом 10 апреля сообщили в главном управлении МЧС РФ по Удмуртской Республике.
Уточняется, что ДТП произошло у деревни Малая Венья Завьяловского района Удмуртии. Госавтоинспекция устанавливает причину дорожной аварии.
«По предварительным данным, в легковом автомобиле пострадали три человека, один из них 15-летний мальчик. Все они госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
9 апреля в результате столкновения трех автомобилей в городе Чебоксары Чувашской Республики пострадали три человека, в том числе ребенок. Уточнялось, что у виновника ДТП было обнаружено наличие спирта в парах выдыхаемого им воздуха.