Три человека пострадали в результате ДТП в Чебоксарах
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Чебоксары Чувашской Республики. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила пресс-служба управления МВД России по городу.
По данным ведомства, ДТП произошло 8 апреля около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) на улице Мичмана Павлова. Инициатором аварии, предположительно, стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что водитель Mercedes-Benz врезался в остановившуюся перед заездом во двор Lada Granta, которая от удара въехала в Kia Rio.
В результате инцидента за медицинской помощью обратились водитель, женщина-пассажир, а также пятилетний ребенок.
У предполагаемого виновника ДТП было обнаружено наличие спирта в парах выдыхаемого им воздуха в концентрации 0,920 мг/л, уточняет ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Свободненском районе Амурской области 8 апреля произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого, по предварительным данным, оба водителя погибли. В ведомстве уточнили, что авария случилась в первой половине дня на автодороге Благовещенск – Свободный. В результате ДТП одно из транспортных средств загорелось.