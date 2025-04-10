СМИ узнали о контракте Юры Борисова с крупнейшим голливудским агентством UTA
Российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA) для сотрудничества. Об этом 10 апреля сообщило издание Variety.
«UTA подписала контракт с номинированным на премию «Оскар» актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях», — говорится в материале.
Отмечается, что компания UTA занимается представительством актеров и популярных деятелей, таких как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Тимоти Шаламе.
По данным издания, в настоящее время Борисов является одним из самых известных российских актеров.
Ранее, 3 марта, состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фильм «Анора» с российским актером Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил награду как «Лучший фильм». Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», однако награду не получил.