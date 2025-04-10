Объявлен расширенный состав хоккейной сборной «Россия 25» на майское турне

Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав сборной «Россия 25» на майское турне. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе организации.

Команду возглавит главный тренер СКА Роман Ротенберг. В список сборной вошли лучшие игроки СКА, ЦСКА, «Металлурга», «Сочи», «Сибири», «Северстали», «Витязя», «Торпедо», «Нефтехимика», «Лады», «Амура» и АКМ.

Первый этап состоится в Астане 1–2 мая в рамках международного турнира с участием Белоруссии и Казахстана. Второй пройдет в Тольятти 5–6 мая, а третий — 8 мая в Минске, где запланирован один матч.

Сбор в Новогорске начнется 24 апреля и продлится до 29 апреля.

28 марта стало известно, что с 25 по 30 апреля на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» пройдет Фестиваль адаптивного хоккея. Участниками одного из самых масштабных событий в области адаптивного спорта станут 120 команд из 60 городов.

Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы Fonbet «ДоброFON».