Международный Фестиваль адаптивного хоккея объединит 120 команд из 60 городов

С 25 по 30 апреля на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» пройдет Фестиваль адаптивного хоккея. Участниками одно одного из самых масштабных событий в области адаптивного спорта станут 120 команд из 60 городов.

Согласно поступившим именным заявкам, фестиваль объединит 1 350 участников — детей и взрослых с ОВЗ, военнослужащих, получивших травмы в ходе специальной военной операции.

Мероприятие организовано Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы Fonbet «ДоброFON». В этом году компания выделила 30 млн рублей на проведение фестиваля. Накануне соревнований управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов передал чек на указанную сумму президенту Федерации адаптивного хоккея Дмитрию Дронову.

В 2025 году в соревнованиях будет пять дисциплин: следж-хоккей для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата (49 команд), следж-хоккей 3х3 (15 команд), хоккей для незрячих и слабовидящих (13 команд), специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта (39 команд) и роликовый следж-хоккей, который впервые будет представлен на мероприятии (четыре команды).

В этом году фестиваль получил статус международного – впервые в нем примут участие иностранные команды из Казахстана и Армении. «На мой взгляд, это очень важный шаг, участие иностранных команд еще больше расширит географию друзей для ребят, которая и так раз за разом охватывает все больше регионов. В то же время это и большая ответственность для команды организаторов», — отметил президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов. Он также рассказал, что в этом году на фестиваль «вернутся медали, кубки и спортивная составляющая, отсутствовавшие последние годы». При этом не останутся без наград и те, кому не удастся занять призовые места.

Управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов в свою очередь заметил, что «с каждым новым годом фестиваль становится всё популярнее; расширяется география участников и вводятся новые дисциплины». «В этом году организаторы сделали важный шаг — пригласили иностранные команды из Казахстана и Армении. Этот шаг, безусловно, станет стимулом для дальнейшего развития соревнований и укрепления дружеских отношений между всеми участниками, подтверждая, доказывая, что спорт объединяет», — добавил Голованов.

Благодаря формату фестиваля за семь лет Федерация адаптивного хоккея смогла вовлечь в занятия хоккеем более 4 тыс. детей и взрослых с различными формами инвалидности.

Генеральным партнером Фестиваля адаптивного хоккея выступает благотворительная программа «ДоброFON». С первого фестиваля, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2018 году, Fonbet поддерживает развитие детского адаптивного хоккея. Благодаря этому, рассказали в компании, многие дети с различными диагнозами получили возможность играть в хоккей и соревноваться на турнирах. Более того, несколько юных хоккеистов смогли войти в состав резерва паралимпийской сборной России по следж-хоккею.