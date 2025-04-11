Порвать банк: Серебряков из 90-х, Вуди Харрельсон под водой

В криминальной комедии «Где наши деньги?» у незадачливых грабителей пропали 24 млн рублей. О войне в Ираке расскажет боевик Алекса Гарленда «Под огнем». А мультфильм «Пираты опасного моря: Капитан Клык» отправит в захватывающее путешествие самых маленьких зрителей. «Известия» изучили расписание кинотеатров и рассказывают, какие фильмы стоит посмотреть в предстоящий уикенд.

«Где наши деньги?» 18+

Фото: Плюс Студия

Режиссер — Владимир Зинкевич. В ролях: Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Наталья Бардо, Андрей Максимов, Кузьма Котрелев

События в криминальной комедии «Где наши деньги?» разворачиваются в 1990-е. Трое друзей решают легко обогатиться — ограбить банк. У каждого своя цель. Так, один из парней мечтает открыть в родном городе две заправки, другой — купить себе иномарку, третий грезит о поездке в Италию. Грабители узнают, что одна из стен в помещении банка целиком сделана из фанеры. В итоге при помощи экскаватора они проникают в хранилище и выносят из него 1 млн рублей. Новость об ограблении не обсуждает только ленивый.

Но говорят все об украденных из сейфа 25 млн.

Грабителям теперь предстоит ответить на логичный вопрос «Где наши деньги?», ставший названием комедии. Не исключено, что большую часть денежных средств утаил кто-то из своих. Другой вариант — у троицы появились конкуренты. Картина Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» еще в 2024-м получила приз как «Лучший фильм» на фестивале «Новый сезон». На широкие экраны она вышла в этот четверг, 10 апреля.

«Под огнем», 18+

Фото: DNA Films

Режиссеры — Алекс Гарленд, Р ий Мендоса. В ролях: Эндрю Макдональд, Мэтью Пенри-Дэйви, Аллон Рич.

Среди новинок недели — военный боевик «Под огнем» Алекса Гарленда и Рея Мендосы. Последний, кстати, является ветераном Иракской войны. Его личный опыт лег в основу сценария фильма. На экране можно увидеть реконструкцию операции 2006 года по спасению Мендосы и его сослуживцев. По сюжету, взвод бойцов спецназа военно-морского флота США разместился в доме иракской семьи, ведя наблюдение за передвижением американских войск через территорию повстанцев. Рей и его сослуживцы попадают в осаду. Она длится 90 минут, которые всем участникам операции кажутся бесконечными.

Рэй Мендоса в команде «морских котиков», как называют подразделение военно-морского флота США, прослужил более 16 лет. Ранее он привлекался в качестве военного консультанта другого фильма Алекса Гарленда, «Падение империи» (в оригинале — «Гражданская война»). Лента вышла на широкие экраны год назад и наделала много шума. Главную роль в ней исполнила Кирстен Данст.

«Пираты опасного моря: Капитан Клык», 6+

Фото: Qvisten Animation

Режиссер — Арье Аустнес.

Норвежский певец и драматург Терье Фальк Формоэ еще в 1990-х придумал Капитана Клыка. Этот персонаж так полюбился зрителям, что про него до сих пор снимают кино и мультфильмы. Из последнего — «Пираты опасного моря: Капитан Клык». Анимационная лента уже вышла в российский прокат. Она повествует о приключениях Рейвен и Пинки — лучших друзей и членов команды капитана Клыка, который удерживает власть над семью морями. Другой яркий персонаж мультфильма — графиня Сибилла. Она организовывает похищение Пинки, при этом главная цель Сибиллы гораздо масштабнее — поймать самого Клыка и покорить земли пиратов. Рейвен не собирается оставлять друга в беде. На борту пиратского корабля вместе с Клыком она отправляется в захватывающее путешествие.

«Я с тобой задыхаюсь», 18+

Фото: Luxcinema

Режиссер — Иван Пшенин. В ролях: Натали Гурманова, Евгения Смаженко, Александра Протасова, Андрей Михайлов, Павел Яманов.

Лучше слогана «Одна ночь. Один номер. Одно решение» для мелодрамы Ивана Пшенина «Я с тобой задыхаюсь» и не придумаешь. Ее главная героиня по имени Даша работает медсестрой и готовится выйти замуж. Будущего мужа она считает идеальным по всем показателям. По случаю грядущего бракосочетания девушка устраивает девичник, на котором неожиданно появляется ее друг детства. После этого планы Даши под вопросом. На положение дел может повлиять и предложение девушке по работе из Москвы.

Режиссер Иван Пшенин не скрывает, что при создании картины «Я с тобой задыхаюсь» вдохновлялся нашумевшими проектами «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба». «Мы сняли историю о дружбе, о взрослении, о «кризисе юности», о котором мало кто говорит, — поделился Пшенин. — «Я с тобой задыхаюсь» — наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин. Мы попытались поймать тот самый нерв этого возраста, забытый и прекрасный».

«Дыхание шторма», 16+

Фото: Met Film

Режиссер — Алекс Паркинсон. В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис.

Основанный на реальных событиях триллер «Дыхание шторма» снял Алекс Паркинсон. Сценарий написал Митчелл ЛаФорчун, ранее работавший над проектом «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Герои фильма на корабле попадают в сильный шторм. В итоге один из дайверов застревает на дне Северного моря после того, как обрывается его страховочный трос. Помощь может прийти не раньше, чем через полчаса, а кислорода у дайвера всего на пять минут. Экипажу ничего не остается, как рискнуть всей командой и кораблем.

Одну из главный ролей в триллере «Дыхание шторма» сыграл Вуди Харрельсон, знакомый широкой аудитории по проектам «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Веном», «Треугольник печали», «Прирожденные убийцы». Актер трижды был номинирован на премию «Оскар». И здесь он старается тоже играть на оскаровском уровне.