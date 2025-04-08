В кино и с песней: как прошла светская премьера «ВИА «Васильки» с Харатьяном

Светская премьера драмеди «ВИА «Васильки» состоялась в столичном театре «Одеон». В центре сюжета — придуманная история о возрождении популярной в советское время, а сегодня забытой музыкальной группы. Роли в сериале исполнили Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Композитором выступил Сергей Жуков. Его песни для вымышленной группы звучали на сцене «Одеона», пока на входе гостей угощали мороженым в вафельных стаканчиках. Подробнее о том, как прошла премьера, — в репортаже «Известий».

Назад в СССР

На карте Москвы есть несколько точек, где обычно проходят светские премьеры фильмов и сериалов: кинотеатры «Октябрь», «Художественный», реже «Синема Парк Мосфильм» и «Москва». «ВИА «Васильки» свернул с привычного маршрута и отправился на сцену театра «Одеон». Внутри встречали колоритные мороженщицы с лотком ванильного, шоколадного и крем-брюле, зазывали угоститься конфетами «Васильки». В зрительном зале в это время музыкальное настроение задавала кавер-группа, исполняющая хиты The Beatles, а на ковровой дорожке блистали звезды сериала. По сюжету «Васильки» вырастают из участников стройотряда. Владислав Ветров, исполнивший одну из ролей, и сам в молодости выступал с агитбригадой.

— Самое веселое дело! Все остальные работают, а ты дожидаешься перерыва на обед — и тогда выступаешь, Или уже после, на дискотеке, когда ребята приходят с работы. Хорошие впечатления! Это всё было в 80-х. Волгодонск, Казахстан, Чита — география достаточно обширная. Ходить в куртке стройотряда считалось почетным, роскошная вещь! Кассеты тогда переписывали друг у друга, возили в колхозы, в стройотряды, — поделился воспоминаниями Владислав Ветров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актер Владислав Ветров

На экране конец 70-х с пропитанными ностальгией теплыми воспоминаниями о юности, романтике стройотрядов и песен у костра сталкивается с циничным настоящим. Елене Петровне Клюкиной осталось недолго, и она решает завещать всё свое состояние — инвестиционную компанию, $93 млн в ценных бумагах, прочее движимое и недвижимое имущество — двум дочерям и внуку. Последняя ее воля — увидеть 31 декабря по федеральному телеканалу выступление группы «ВИА «Васильки», которая внезапно исчезла больше сорока лет назад. Эфирное время оплачено, наследникам, чтобы получить все эти несметные богатства, осталось всего-то отыскать некогда популярных музыкантов и уговорить вновь собраться на одной сцене. Юру Василькова и Клюкину в наши дни сыграли Дмитрий Харатьян и Ирина Розанова. В юности — Антон Шаврин и Дарья Петриченко. Последней уже приходилось встречаться на одной площадке со своими старшими коллегами.

— Я посмотрела много фильмов с Ириной Розановой, пыталась какие-то реакции перенять. Что самое интересное, мы с ней уже играли внучку и бабушку однажды — в сериале «Родные люди». Это было десять лет назад. А с Дмитрием Харатьяном мы работали, когда мне было девять лет, в проекте «Золотая рыбка в городе N», — сказала Дарья Петриченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актриса Дарья Петриченко

Молодая актриса ответственно подошла к образу для ковровой дорожки. Полностью продумала и собрала его сама, вдохновившись советской модой.

— Я очень люблю наряжаться! Подбирала сама. Это не какой-то высокий люкс. Сережки я заказывала на маркетплейсе. Очень смешно вышло, потому что парень, который работает в пункте выдачи, помогал мне собирать «лук». Сумочку подарила мама на день рождения. Из какого магазина платье и туфли, я не помню, — поделилась исполнительница роли юной Лены.

Наследников Елены Петровны исполнили Анна Котова, Алевтина Тукан и Кай Гетц. Компанию на съемочной площадке им составили Николай Добрынин, Владислав Ветров, Игорь и Григорий Верники.

— Много раз, и это было всегда инициативой Гриши, мы принимали решение не сниматься вместе. Он говорил: «Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с тобой». Не раз и не два мы отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына, хотя я Грише говорил: «Давай! Это же интересно! Это будет частью нашей биографии». И вот впервые, когда Григорий согласился, — это здесь в «Васильках». Я, наверное, понимаю, что ему понравилось в этом сценарии. Он очень живой, вкусная история про два поколения. Для молодого поколения здесь есть этот сумасшедший драйв, молодой, дерзкий, счастливый, которым наполнена юность. Для старшего поколения здесь есть понимание, что жизнь прекрасна в любом возрасте, — рассказал Игорь Верник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Игорь и Григорий Верники

Впрочем, один актер попал в сериал без всяких кастингов, просто волей случая.

— Мы должны были снимать сцену с директором звукозаписывающей фирмы «Мелодия», но случилась заминка, и актера не оказалось на площадке. В итоге быстро, буквально за пять минут приняли решение, что его сыграет наш художник-постановщик Леонид Кипнис, еще минут десять у него ушло на текст. Я люблю контролировать процесс, но иногда, если что-то идет не так, как запланировано, это даже к лучшему. Он настолько идеально вписался, что зрителю даже в голову не пришло бы, что он не специально выбран для этой роли, — рассказал «Известиям» режиссер проекта Юрий Шаров, который также посетил премьеру.

Светская премьера «ВИА «Васильки»

Дмитрий Харатьян не смог присутствовать на премьере, но обратился к первым зрителям проекта по видеосвязи.

— Я душой, сердцем, мыслями и песнями сегодня с вами, — сказал артист и продолжил одним из хитов ансамбля: «Думал, всё потеряно, но душу греет вновь первая любовь».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Анна Котова

Композитором проекта стал лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Он написал 16 песен для вымышленного ВИА «Васильки». Сам он тоже не смог присутствовать на премьере. Слово взяла дочь музыканта Ника Жукова.

— Я пришла поблагодарить всех за то, что вы здесь с нами. К сожалению, папе не удалось приехать. Он заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Но я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект для него важен и сколько он вложил в него музыки, творчества, любви. Мы недавно уезжали, и каждый день у нас была дорога час до города. Каждый раз мы слушали треки «Васильков». Поэтому я теперь главный фанат, знаю их наизусть. Нас заставляли, — пошутила Ника Жукова со сцены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Ника Жукова

Перед показом зрителям включили главные шлягеры ВИА. Над проектом работали «Руки Вверх! Продакшн» при поддержке «НМГ Студии». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink 10 апреля, а после сериал выйдет в эфире СТС.