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Диетолог указал на неожиданную опасность зеленого чая

Диетолог Бобровский: зеленый чай может привести к расстройству желудка
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Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский рассказал, что чрезмерное употребление зеленого чая может привести к расстройству желудка.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 10 апреля, специалист отметил, что в зеленом чае содержится кофеин, из-за чего его опасно пить в больших количествах.

«Можно столкнуться с симптомами переизбытка кофеина, а это бессонница, чувства тревожности, головные боли, учащённое сердцебиение. И некоторые люди, у которых особо высокая чувствительность к кофеину, могут ощущать это уже после трех чашек в день», — объяснил Бобровский он.

По его словам, также злоупотребление этим напитком может привести к расстройству желудка, несмотря на содержание в нем полезных веществ. Особенно не рекомендуется пить его натощак — это может привести к болям, изжоге и расстройству ЖКТ.

Также большое количество зеленого чая мешает усвоению железа из пищи. Особенную опасность это представляет для людей с анемией. Есть угроза обезвоживания и нарушения баланса электролитов.

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Ранее в этот день нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru предупредила, что зеленый чай не является безопасной альтернативой кофе, как считают многие. По ее словам, зеленый чай может ослаблять иммунитет и негативно влиять на ЖКТ: вызывать спазмы, повышать кислотность желудка и ухудшать работу желчного пузыря, пишет RT. Также эксперт развеяла миф, что зеленый чай помогает похудеть.

Она напомнила, что организм воспринимает этот напиток как еду, а основную потребность в жидкости лучше удовлетворять водой, сообщает 360.ru.

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