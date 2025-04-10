Выданный США в рамках обмена россиянин Петров назвал свое освобождение внезапным

Задержанный по запросу США россиянин Артур Петров, которого ранее в этот день обменяли на осужденную в России за государственную измену Ксению Карелину, назвал свое освобождение внезапным. Кадры его слов 10 апреля распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

«Не успел оповестить родных. Внезапно позвали на суд, и из суда уже увезли в Вашингтон. Оттуда сразу в самолет», — сказал он.

Также на кадрах можно увидеть момент прибытия Петрова в Россию.

Ранее в этот день в ФСБ подтвердили обмен Петрова на Карелину. Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

Петров был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Кипра и в 2024 году экстрадирован в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.