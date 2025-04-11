Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и небольшой снег в выходные в Москве

В выходные, 12 и 13 апреля, москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода. В субботу синоптики прогнозируют небольшой снег во второй половине дня, однако в воскресенье осадков не ожидается. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми «Известия» ознакомились 11 апреля.

В субботу, 12 апреля, в Москве будет пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой снег. Порывы умеренного северо-западного ветра будут доходить до 4,5 м/с. Утром температура составит +1 градус, днем сохранится на уровне +2…+4 градуса, а к ночи опустится до +1…+2 градусов.

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +2 градусов», — уточнили в сервисе.

В воскресенье, 13 апреля, по данным «Яндекс Погоды», в Москве будет облачно с прояснениями, в течение дня осадков не ожидается. Температура утром составит +2…+3 градуса, днем поднимется до +5…+6 градусов, а ночью сохранится на уровне +1…+2 градусов.

«Ожидается слабый ветер, утром порывы достигнут 2,9 м/с. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города», — рассказали в «Яндекс Погоде».

В Подмосковье, по данным спеииалистов, условия останутся аналогичными столичным: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.

Ранее, 10 апреля, руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочне рассказал «Известиям» о рисках использования летних шин в снегопад. Специалист отметил, что недостаточное количество ламелей — прорезей — на летних шинах снижает эффективность торможения и увеличивает риск заноса. Он рекомендует по возможности отказаться от поездок в таких условиях или рассмотреть вариант временного возврата к зимней резине.