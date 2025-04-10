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Автоэксперт рассказал о рисках использования летних шин в снегопад

Эксперт Кочнев: при показателях ниже нуля сцепные свойства летних шин ухудшаются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Резкая смена погоды представляет серьезную опасность для автомобилистов, уже перешедших на летнюю резину. Летние шины теряют эластичность при низких температурах, что значительно ухудшает их сцепление с дорогой, особенно на снегу и льду. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

Специалист отметил, что недостаточное количество ламелей — прорезей — на летних шинах снижает эффективность торможения и увеличивает риск заноса. Он рекомендует по возможности отказаться от поездок в таких условиях или рассмотреть вариант временного возврата к зимней резине.

«Если эксплуатация автомобиля неизбежна, стоит выбрать маршрут с наименьшим количеством сложных участков: крутых спусков, подъемов или узких дорог», — посоветовал эксперт.

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Кочнев подчеркивает важность соблюдения особых мер предосторожности при вынужденной езде на летней резине в снегопад. Скорость движения должна быть минимальной, особенно на поворотах и перекрестках. Необходимо значительно увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и избегать резких торможений. Специалист объяснил, что тормозить нужно плавно и заранее, чтобы предотвратить потерю контроля над автомобилем.

Он также уточнил: при показателях ниже нуля сцепные свойства летних шин ухудшаются критически. Наиболее опасный период — утренние часы, когда дорожное покрытие особенно скользкое. Кочнев предупредил, что снег, лед и сниженная видимость во время снегопада создают дополнительные риски.

«Летние шины не рассчитаны на работу в условиях низких температур и контакта с холодными поверхностями, что повышает риски угрозы жизни и здоровья для водителя и пассажиров», — заключил Кочнев.

Ранее, 9 апреля, эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям», когда лучше продавать авто. Специалисты отметили, что наибольшая активность покупателей приходится на дневное время независимо от дня недели. С 12:00 до 17:00 происходит 42% всех контактов с продавцами. На вечерние часы, с 18:00 до 23:00, приходится 29,6% контактов. Чуть менее популярно взаимодействие с продавцами в период с 6:00 до 11:00 (23%). Ночью активность покупателей минимальна: на интервал с 12 ночи до 5 утра приходится всего 5% контактов.

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