Автоэксперт рассказал о рисках использования летних шин в снегопад
Резкая смена погоды представляет серьезную опасность для автомобилистов, уже перешедших на летнюю резину. Летние шины теряют эластичность при низких температурах, что значительно ухудшает их сцепление с дорогой, особенно на снегу и льду. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.
Специалист отметил, что недостаточное количество ламелей — прорезей — на летних шинах снижает эффективность торможения и увеличивает риск заноса. Он рекомендует по возможности отказаться от поездок в таких условиях или рассмотреть вариант временного возврата к зимней резине.
«Если эксплуатация автомобиля неизбежна, стоит выбрать маршрут с наименьшим количеством сложных участков: крутых спусков, подъемов или узких дорог», — посоветовал эксперт.
Кочнев подчеркивает важность соблюдения особых мер предосторожности при вынужденной езде на летней резине в снегопад. Скорость движения должна быть минимальной, особенно на поворотах и перекрестках. Необходимо значительно увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и избегать резких торможений. Специалист объяснил, что тормозить нужно плавно и заранее, чтобы предотвратить потерю контроля над автомобилем.
Он также уточнил: при показателях ниже нуля сцепные свойства летних шин ухудшаются критически. Наиболее опасный период — утренние часы, когда дорожное покрытие особенно скользкое. Кочнев предупредил, что снег, лед и сниженная видимость во время снегопада создают дополнительные риски.
«Летние шины не рассчитаны на работу в условиях низких температур и контакта с холодными поверхностями, что повышает риски угрозы жизни и здоровья для водителя и пассажиров», — заключил Кочнев.
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