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МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
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МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий

МИД РФ: визит Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку двусторонних мероприятий
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Целью рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан является подготовка двусторонних мероприятий в 2025 году. Об этом 10 апреля сообщили на сайте МИД РФ.

Там отметили, что в этот день глава российского дипведомства провел переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, в ходе которых министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также международные и региональные проблемы.

«Стороны сверили подходы к взаимодействию на общих интеграционных площадках Евразийского пространства и в межгосударственных объединениях», — указано в сообщении МИД России.

Уточняется, что Лавров также посетил подворье Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате и встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который вручил министру высший орден Православной церкви Казахстана «Мир и Согласие».

«Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году», — заключили в МИД РФ.

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Министр иностранных дел России прибыл в Алма-Ату 9 апреля. На следующий день он встретился с Нуртлеу и заявил, что подготовка к учреждению генконсульства РФ в городе Актау вышла на финишную прямую.

Ожидается, что 11 апреля Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и проведет отдельную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

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