Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в заседании СМИД СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 апреля, прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.
Ожидается, что 11 апреля он примет участие в заседании СМИД СНГ и проведет отдельную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 апреля сообщила, что в ходе заседания планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Прошлое заседания СМИД СНГ прошло в октябре прошлого года в Москве. На встрече были приняты документы о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии и о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта.