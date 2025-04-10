Лавров заявил о скором учреждении генконсульства РФ в казахстанском Актау

Подготовка к учреждению генконсульства России в казахстанском городе Актау вышла на финишную прямую. Об этом 10 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Очередным подтверждением наращивания двусторонних связей является предстоящее учреждение нашего генерального консульства в Актау. Знаю, что подготовка вышла уже на финишную прямую», — сказал он на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Лавров выразил уверенность в том, что открытие нового генконсульства станет важным шагом к укреплению связей между регионами России и Казахстана.

«Это уже новая традиция, они сотрудничают тесно и регулярно проводят межрегиональные форумы», — отметил он.

Министр также выразил признательность за насыщенную программу, подготовленную для российской делегации в Алма-Ате. Она включала не только двусторонние переговоры и встречи в рамках Совета министров иностранных дел СНГ, но и очередные переговоры министров в формате «Центральная Азия плюс Россия».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2023 года заявлял об открытии генконсульства РФ в Актау. Он также назвал Россию и Казахстан стратегическими партнерами и союзниками, отметив, в частности, огромные перспективы для сотрудничества обеих стран в сельскохозяйственной отрасли.