Названы главные мишени DDoS-атак в 2025 году

Наибольшее количество DDoS-атак пришлось на телекоммуникационный сектор —28%, финансовую сферу — 21% и государственные организации — 16%. Кроме того, уже несколько лет самой уязвимой отраслью для кибератак остается телеком. Мотивы злоумышленников при этом в основном преследуют политические или коммерческие интересы. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказали в компании StormWall.

По данным исследования, в I квартале 2025 года зафиксировали рост числа атак на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовый сектор столкнулся с 36-процентным ростом кибератак. В начале года клиенты нескольких крупных банков испытывали трудности с доступом к мобильным приложениям из-за мощных DDoS-атак.

Государственные организации также остаются в зоне риска — количество атак выросло на 29%.

«В основном, атаки на данную отрасль в I квартале этого года были запущены политически мотивированными хактивистами, которые стремились помешать полноценной работе ряда государственных организаций», — говорится в исследовании.

Среди других пострадавших отраслей ритейл (14% атак, +22%), развлекательная сфера (9%, +12%) и нефтегазовая отрасль (7%, +48%).

«Особенно много киберинцидентов было зафиксировано во время празднования 8 Марта. В этот период число атак на интернет-магазины выросло в 3,5 раза», — уточнили в компании.

Вместе с тем во время новогодних праздников основная масса атак пришлась на онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы, а после введения санкций против российского нефтегазового сектора — на нефтегазовую отрасль.

«Мы видим, что интерес хакеров к телеком-сфере до сих пор не упал. Скорее всего, злоумышленники будут атаковать телеком-компании в течение всего 2025 года. Атаки на нефтегазовую сферу произошли на фоне введения санкций, это неприятная ситуация, но большинство российских нефтегазовых компаний имеют надежную защиту от атак любой сложности», — рассказал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее, 10 апреля, директор компании интернет-розыска Игорь Бедеров рассказал «Известиям» о главных признаках заражения смартфона вирусами. По его словам, основные симптомы заражения видно по работе устройства. Телефон с вирусами быстрее разряжается, медленнее работает, у него растет интернет-трафик. Кроме того, чаще появляется всплывающая реклама и перенаправления на другие сайты. Вместе с тем на устройстве могут появляться неизвестные приложения и функции.