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Эксперт назвал главные признаки заражения смартфона вирусами

Эксперт Бедеров: вирусы попадают на устройства вместе с сомнительными приложениями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вирусы чаще всего проникают на устройства при установке приложений из неофициальных источников. Заражение также может произойти через уязвимости операционной системы, фишинговые ссылки, незащищенные сети Wi-Fi или Bluetooth. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал директор компании интернет-розыска Игорь Бедеров.

По его словам, основные симптомы заражения видно по работе устройства. Телефон с вирусами быстрее разряжается, медленнее работает, у него растет интернет-трафик. Кроме того, чаще появляется всплывающая реклама и перенаправления на другие сайты. Вместе с тем на устройстве могут появляться неизвестные приложения и функции.

«Также вредоносное ПО характеризуется непонятными звонками и сообщениями, перегревом гаджета, блокировкой устройства с требованием выкупа и различными сбоями в работе установленных приложений», — дополнил специалист.

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Для защиты смартфона Бедеров рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять операционную систему и программы, использовать надежное антивирусное ПО, внимательно проверять разрешения, которые запрашивают приложения, и не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях.

Особое внимание эксперт уделил безопасности в публичных сетях Wi-Fi. Он порекомендовал использовать VPN при подключении к открытым сетям, чтобы защитить свои данные от перехвата.

«Не переходите по ссылкам в подозрительных СМС, письмах или сообщениях. Проверяйте адреса сайтов вручную, особенно если речь о банках или платежах. Настройте автоматическое резервное копирование в облако. Отключайте неиспользуемые Bluetooth и NFC», — подсказал Бедеров.

Также специалист рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию для важных аккаунтов. Он уточнил, что лучше защитить устройство паролем, графическим ключом или биометрией, а для хранения паролей использовать менеджеры паролей.

«Следите за активностью смартфона и избегайте приложений с низкой популярностью или подозрительным описанием», — заключил эксперт.

Ранее, 9 апреля, в компании RED Security рассказали «Известиям» о наиболее подверженных DDoS-атакам отраслях. По их данным, в 2024 году сектор услуг стабильно поднимался в рейтинге — ежеквартальный рост числа атак составлял около 35%. Однако в начале 2025 года динамика резко ускорилась: по сравнению с предыдущим кварталом вредоносная активность выросла на 80%.

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