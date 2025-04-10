Эксперт назвал главные признаки заражения смартфона вирусами
Вирусы чаще всего проникают на устройства при установке приложений из неофициальных источников. Заражение также может произойти через уязвимости операционной системы, фишинговые ссылки, незащищенные сети Wi-Fi или Bluetooth. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал директор компании интернет-розыска Игорь Бедеров.
По его словам, основные симптомы заражения видно по работе устройства. Телефон с вирусами быстрее разряжается, медленнее работает, у него растет интернет-трафик. Кроме того, чаще появляется всплывающая реклама и перенаправления на другие сайты. Вместе с тем на устройстве могут появляться неизвестные приложения и функции.
«Также вредоносное ПО характеризуется непонятными звонками и сообщениями, перегревом гаджета, блокировкой устройства с требованием выкупа и различными сбоями в работе установленных приложений», — дополнил специалист.
Для защиты смартфона Бедеров рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять операционную систему и программы, использовать надежное антивирусное ПО, внимательно проверять разрешения, которые запрашивают приложения, и не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях.
Особое внимание эксперт уделил безопасности в публичных сетях Wi-Fi. Он порекомендовал использовать VPN при подключении к открытым сетям, чтобы защитить свои данные от перехвата.
«Не переходите по ссылкам в подозрительных СМС, письмах или сообщениях. Проверяйте адреса сайтов вручную, особенно если речь о банках или платежах. Настройте автоматическое резервное копирование в облако. Отключайте неиспользуемые Bluetooth и NFC», — подсказал Бедеров.
Также специалист рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию для важных аккаунтов. Он уточнил, что лучше защитить устройство паролем, графическим ключом или биометрией, а для хранения паролей использовать менеджеры паролей.
«Следите за активностью смартфона и избегайте приложений с низкой популярностью или подозрительным описанием», — заключил эксперт.
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