Эксперты назвали сумму трат россиян на подготовку к Пасхе

Средний показатель трат по стране на Пасху составляет 2,5 тыс. рублей. Основная статья расходов — покупка ингредиентов: яйца, творог, сухофрукты, сметана. При этом 32% россиян планируют потратить до 1 тыс. рублей на украшения, а 36% и вовсе ориентируются на сумму в районе 500 рублей, говорится в результатах исследования сервиса лояльности «Апельсин», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля.

Эксперты выяснили, что купить готовые куличи в магазине планируют 69% опрошенных россиян. Половина респондентов планируют приобрести или приготовить больше трех куличей, треть (36%) — два кулича и 17% — один. Только 4% опрошенных отказались от куличей на Пасху.

«В пользу покупки готовых украшений для яиц (краски, термонаклейки, декупаж) высказались 45% респондентов. Главные аргументы — эстетические соображения и экономия времени. В 2025 году россияне начали активно проявлять интерес к выбору натуральных красителей для крашенок: луковой шелухе, каркаде, моркови. В целом более половины опрошенных ответили, что не покупают магазинные пигменты. Более 40% объяснили выбор экономией, а 20% — соображениями здоровья и эстетики», — отмечается в результатах исследования.

При этом треть опрошенных рассчитывает сэкономить от 20% на покупках к Пасхе за счет мониторинга скидок и выгодных предложений в сервисах лояльности.

Ранее, 5 апреля, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что пасхальные куличи не стоит покупать на стихийных рынках без документов, в магазинах, где нет условий хранения, или у частных продавцов без информации о составе и дате изготовления. Кроме того, следует избегать праздничных угощений, в составе которых есть маргарин.