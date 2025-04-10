Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Мирный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Борисовсий район Белгородской области. Об этом 10 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе в результате атаки дрона ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль на участке автодороги Стригуны – Новоалександровка. Гладков добавил, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области мирная жительница получила баротравму после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Он уточнял, что также были выбиты окна, повреждены входные группы и заборы шести частных домов.
Также получили повреждения два припаркованных автомобиля. Помимо этого, в результате удара дрона была повреждена газовая труба.