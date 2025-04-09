Женщина пострадала из-за украинского беспилотника в Белгородской области
Мирная жительница получила баротравму после падения обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно», — отметил он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что также были выбиты окна, повреждены входные группы и заборы шести частных домов. Также получили повреждения два припаркованных автомобиля. Помимо этого, в результате удара дрона была повреждена газовая труба.
Гладков сообщил, что в нескольких селах Белгородской области в результате атак боевиков были повреждены дома, автомобили и сельскохозяйственная техника. Никто не пострадал.
Ранее в этот день в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников по автомобилям один человек погиб и двое пострадали. Губернатор уточнил, что инциденты произошли в поселке Красная Яруга.