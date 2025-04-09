Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
Парламент Эстонии принял закон против ЭПЦ
Мир
Каллас сообщила о нехватке денег на поставку Украине 2 млн снарядов от ЕС
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Мир
Гуцул заявила о намерении продолжать бороться за справедливость
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от активов РФ для предоставления помощи Украине
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
Депутат ЕП заявил о желании европейских элит нажиться на украинском кризисе
Мир
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Мир
В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Сюжет:

Женщина пострадала из-за украинского беспилотника в Белгородской области

0
EN
Фото: t.me/vvgladkov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мирная жительница получила баротравму после падения обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно», — отметил он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что также были выбиты окна, повреждены входные группы и заборы шести частных домов. Также получили повреждения два припаркованных автомобиля. Помимо этого, в результате удара дрона была повреждена газовая труба.

Гладков сообщил, что в нескольких селах Белгородской области в результате атак боевиков были повреждены дома, автомобили и сельскохозяйственная техника. Никто не пострадал.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

Ранее в этот день в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников по автомобилям один человек погиб и двое пострадали. Губернатор уточнил, что инциденты произошли в поселке Красная Яруга.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025