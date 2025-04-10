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КТК назвал срок окончания восстановительных работ на НПС «Кропоткинская»

КТК: НПС «Кропоткинская» могут ввести в эксплуатацию до конца мая
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Восстановить и вернуть к полноценной работе поврежденную в феврале после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» на Кубани планируется до конца мая. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщила компания Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Ход восстановительных работ проверил лично генеральный директор КТК Николай Горбань, посетив станцию. После осмотра он провел совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом НПС, где уточнили сроки ремонтных работ. Они были определены с учетом адаптации отечественного оборудования вместо иностранного и наличия необходимых запчастей.

«График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» до конца мая 2025 года», — указано в сообщении на сайте КТК.

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Атака беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани произошла 17 февраля. Пострадавших среди персонала не было. Кроме того, работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

После, 24 марта, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник ВСУ в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае.

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