КТК назвал срок окончания восстановительных работ на НПС «Кропоткинская»
Восстановить и вернуть к полноценной работе поврежденную в феврале после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» на Кубани планируется до конца мая. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщила компания Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Ход восстановительных работ проверил лично генеральный директор КТК Николай Горбань, посетив станцию. После осмотра он провел совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом НПС, где уточнили сроки ремонтных работ. Они были определены с учетом адаптации отечественного оборудования вместо иностранного и наличия необходимых запчастей.
«График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» до конца мая 2025 года», — указано в сообщении на сайте КТК.
Атака беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани произошла 17 февраля. Пострадавших среди персонала не было. Кроме того, работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
После, 24 марта, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник ВСУ в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае.