В России предложили запретить проведение работодателями субботников

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой оценить возможность установления запрета на поведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников. Об этом узнали «Известия» 11 апреля.

«Прошу вас дать оценку возможности введения законодательного запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них работников организаций и на внесение данного требования в коллективный договор», — говорится в обращении.

Орлов отметил, что в компаниях, на различных предприятиях нередко привлекают сотрудников к участию в мероприятиях, направленных на занятие общественно-полезным трудом (уборка мусора, благоустройство территории). Это происходит, несмотря на отсутствие в трудовом законодательстве понятия «субботник» и наличие прямого запрета на принудительный труд в ст. 4 Трудового кодекса РФ.

«В настоящее время многие частные и государственные предприятия предпочитают использовать труд своих сотрудников вместо найма специализированных служб, а руководители учебных заведений к подобным мероприятиям привлекают учащихся и студентов. Отказ же от участия в субботниках на практике часто приводит к самым разным санкциям — от устного осуждения и удержания премии до непродления трудового контракта, то есть фактического увольнения без объяснения причин», — уточнил автор письма.

По его словам, в качестве повода для эксплуатации сотрудников в выходные дни используется лазейка в законодательстве, позволяющая включать такую норму в коллективный договор, который закрепляет обязательность участия работников в подобных мероприятиях.

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