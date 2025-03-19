Россияне назвали причины своей любви к работе

Говоря о любви к своей работе, 27% опрошенных россиян сообщили, что однозначно довольны ею, а еще 28% склонны к положительной оценке. При этом 21% респондентов скорее недоволен, а 13% относятся к ней отрицательно. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с которыми ознакомились «Известия» 19 марта.

Как выяснили эксперты, основными факторами удовлетворенности работой стал баланс между профессиональной и личной жизнью (58%), а также положительные оценки руководства (47%) и уровень заработной платы (42%). Высокую оценку получили также коллектив (40%) и интересные задачи (39%). Вместе с тем 28% респондентов отметили отсутствие бюрократических ограничений. Удобство и комфорт офиса выделили 26%, а гибкий график и возможность удаленной работы — 25% и 24% соответственно. Отсутствие переработок важно для 22% опрошенных. Возможности профессионального и карьерного роста оценили 18% и 11% соответственно. Положительную роль сыграла и корпоративная культура (10%).

В то же время главными причинами недовольства работой оказались низкая зарплата (48%), отсутствие перспектив карьерного роста (37%), профессионального развития (32%), скучные задачи (34%), избыток бюрократии и правил (32%).

При этом треть респондентов (34%) планирует сменить работу, оставаясь в прежней сфере деятельности. Еще 16% намерены сменить не только работу, но и сферу деятельности. Кроме того, 8% опрошенных уже уволились, а 42% не планируют менять свою работу.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).