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В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины

Польский министр по делам ЕС Шлапка: торговые льготы для Украины не продлят
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Европейский союз (ЕС) принял окончательное решение не продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне. Об этом 10 апреля сообщил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

«Решение уже принято. Мы возвращаемся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной», — заявил министр в ходе бизнес-форума «ЕС — Украина» в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube-канале Global Pulse.

Он также подчеркнул, что изменения, которые предложат члены Европейской комиссии (ЕК), будут затем рассмотрены на Совете Евросоюза.

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Накануне еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что ЕК не планирует продлевать торговые льготы, которые позволяют Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. При этом он отметил, что ЕК разрабатывает новую систему тарифных квот на фоне массовых протестов фермеров в европейских странах.

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Они напомнили, что с июня 2022 года в ЕС действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать украинскую экономику.

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