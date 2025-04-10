В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины
Европейский союз (ЕС) принял окончательное решение не продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне. Об этом 10 апреля сообщил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.
«Решение уже принято. Мы возвращаемся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной», — заявил министр в ходе бизнес-форума «ЕС — Украина» в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube-канале Global Pulse.
Он также подчеркнул, что изменения, которые предложат члены Европейской комиссии (ЕК), будут затем рассмотрены на Совете Евросоюза.
Накануне еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что ЕК не планирует продлевать торговые льготы, которые позволяют Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. При этом он отметил, что ЕК разрабатывает новую систему тарифных квот на фоне массовых протестов фермеров в европейских странах.
Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Они напомнили, что с июня 2022 года в ЕС действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать украинскую экономику.