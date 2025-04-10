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В Европе заявили о нежелании продлевать торговые льготы для Украины

Хансен заявил, что в Европе не хотят продлевать торговые льготы для Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что Еврокомиссия не планирует продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне. Об этом 9 апреля сообщила газета Politico.

Отмечается, что данные льготы позволяют Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — приводит издание слова Хансена.

При этом Еврокомиссия разрабатывает новую систему тарифных квот на фоне массовых протестов со стороны фермеров и давления со стороны правительств нескольких европейских стран.

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Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Они напомнили, что с июня 2022 года в Евросоюзе (ЕС) действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать экономику Украины.

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