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Врач раскрыла симптомы болезни Паркинсона на ранней стадии

Невролог Демьяновская: на ранней стадии болезни Паркинсона может ухудшиться сон
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Фото: Getty Images/Chainarong Prasertthai
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Среди возможных факторов болезни Паркинсона исследователи называют наследственную предрасположенность, вредные привычки, прием некоторых лекарств и ухудшение мозгового кровообращения. Несмотря на то что заболевание обычно проявляется после 55 лет, известны случаи его развития и в более молодом возрасте — даже у 20-летних. Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 11 апреля рассказала «Известиям» о первых признаках этого заболевания и способах замедлить его развитие.

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушаются нейроны, отвечающие за выработку дофамина. Этот важный нейромедиатор необходим для нормальной работы мышц, координации движений, а также когнитивных функций.

На самой ранней, нулевой, стадии болезнь практически невозможно диагностировать, так как ее симптомы неспецифичны. К ним относятся нарушения сна, проблемы с пищеварением, например запоры, резкие перепады настроения и приступы усталости.

«Также исследования выявили, что одним из первых ранних симптомов болезни Паркинсона может быть снижение обоняния», — добавила врач.

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По ее словам, эти симптомы могут то усиливаться, то ослабевать в течение многих месяцев, что затрудняет своевременную диагностику.

По мере прогрессирования заболевания появляются характерные признаки так называемого дрожательного паралича (второе название болезни Паркинсона). К ним относятся мышечная скованность, тремор конечностей, головы, языка и голосовых связок.

«Человеку с болезнью Паркинсона становится сложнее совершать мелкие движения: не получается быстро застегнуть пуговицу из-за скованности в руках, не удается донести чашку или ложку с жидкостью до рта, не расплескав, из-за тремора рук сложнее бриться, причесываться, собирать мелкие предметы», — пояснила Демьяновская.

Невролог уточнила, что тремор обычно начинается с одной стороны тела, постепенно распространяясь на другую.

Врач обратила внимание на другие важные симптомы — на изменение походки (она становится шаркающей), на мелкий и неразборчивый почерк, на тихую, монотонную речь. Человек может ненадолго «застывать» перед началом движения, как статуя.

Демьяновская поделилась, что часто эти признаки списывают на возрастные изменения и к специалисту обращаются слишком поздно.

«Вылечить заболевание невозможно, но можно замедлить его прогрессирование. Чем раньше начнется лечение, тем дольше пациент сможет сохранять активность и привычный образ жизни», — заявила невролог.

Она пояснила: врач подбирает для пациента схему лечения противопаркинсоническими препаратами, которые компенсируют нехватку дофамина или повышают восприимчивость рецепторов к этому нейромедиатору.

Кроме того, значительную роль в терапии играют двигательная активность и массаж — регулярные прогулки и физические упражнения замедляют развитие заболевания и делают симптомы менее выраженными, а массаж снимает мышечное напряжение.

Ранее, 1 апреля, Демьяновская рассказала «Известиям» о самых распространенных болезнях мозга. Она объяснила, что при нейродегенеративных заболеваниях постепенно утрачиваются клетки головного мозга, а вместе с ними и функции, которые они выполняли. По ее словам, такие состояния могут иметь наследственную природу или развиваться спорадически. Их объединяет медленное, но верное прогрессивное клиническое проявление, которое нельзя обратить вспять, но можно замедлить. Одно из частых дегенеративных заболеваний головного мозга — болезнь Альцгеймера.

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