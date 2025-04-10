ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на объекты энергетики РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

Так, в Луганской Народной Республике (ЛНР) был зафиксирован сброс боеприпаса с украинского беспилотника, что привело к обрыву проводов и отключению высоковольтной линии 500 кВ. В результате без электроснабжения остался Стахановский завод ферросплавов. Позже в результате новой атаки на электроподстанцию «Антрацит» также была отключена высоковольтная линия 110 кВ.

Кроме того, в городе Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ сбросили боеприпас дрона, что вызвало повреждения инфраструктуры.

Помимо этого, добавили в Минобороны РФ, в Запорожской области оборвались провода из-за атаки БПЛА. В результате происшествия отключилась высоковольтная линия, осталась без электроснабжения мини-котельная.

В Херсонской области была атакована электроподстанция. Согласно данным ведомства, повреждения получили трансформаторы, около 5 тыс. бытовых потребителей остались без света в шести населенных пунктах Голопристанского района.

Также ВСУ нанесли удары по объектам энергетики, расположенным в Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.