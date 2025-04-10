В помощь маме и папе: в России вводится семейная налоговая выплата

В среду, 9 апреля, россиянам напомнили о введении в стране семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года. Рассчитывать на нее смогут граждане с двумя и более детьми в случае, если их доход на каждого члена семьи оказывается ниже определенного уровня. Подробнее о том, кому положена данная льгота, какие условия необходимы для получения, ее расчете, а также подаче заявления — в материале «Известий».

Семейная налоговая выплата 2026: кто может получить

С 1 января 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 13 июля 2024 года. Обратиться за льготой смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей до 18 или 23 лет, если они получают общее, профессиональное или высшее образование по очной форме.

Граждане, оба родителя, могут рассчитывать на льготу при соблюдении следующих условий:

— среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратный прожиточный минимум на человека в субъекте РФ по месту жительства;

— у заявителя нет задолженностей по уплате алиментов;

— в семье два ребенка и более.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По подсчетам, данной поддержкой будут охвачены около 4 млн семей, в которых воспитывается более 10 млн детей. Цель льготы заключается в снижении налоговой нагрузки на семьи с детьми.

Таким образом, семьям, попадающим под вышеуказанные условия, будет возвращена часть уплаченного в прошлом году налога. Рассчитываться он будет по ставке в 6%, разница в 7% вернется родителям.

Важно обратить внимание, что при назначении выплаты будут учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (жилье, автомобиль и другие).

Как подать заявление на налоговый вычет, расчет выплаты

Для получения выплаты необходимо подать заявление в электронной форме через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Также можно обратиться в территориальное отделение Социального фонда.

Заявление необходимо направить с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, в котором уплачен НДФЛ.

Обращение придется подавать ежегодно, автоматическое назначение выплаты не предусмотрено. Соответствующие органы для одобрения заявления будут проверять состав семьи, доходы и имущество.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Таким образом, родитель с двумя детьми, доход которого составит 70 тыс. рублей в месяц, сможет вернуть себе более 51 тыс. рублей. Размер выплаты будет зависеть от уплаченных налогов и региона проживания и станет индивидуальным для каждой семьи.

Получение льготы не учитывается при определении права на иные выплаты и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и ее субъектов.

Сообщается, что в среднем по стране семья из четырех человек сможет рассчитывать на выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.

Кто не включается при расчете на выплату

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно закону, при определении права на данную налоговую льготу и расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав не включаются следующие лица:

— лишенные родительских прав, а также имеющие ограничение в них;

— граждане на полном государственном обеспечении (исключением являются заявитель и дети под его опекой или попечительством);

— военнослужащие, проходящие службу по призыву и обучающиеся в военных образовательных организациях, а также не заключившие контракт о прохождении службы;

— отбывающие наказание в местах лишения свободы, заключенные под стражу, находящиеся в розыске и на принудительном лечении по решению суда;

— безвестно отсутствующие или объявленные умершими;

— а также дети, состоящие в браке (включая несовершеннолетних, детей под опекой или попечительством заявителя и дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения).