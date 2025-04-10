В «VK Видео» появился «Детский профиль»

«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль» — инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраста, сообщает 10 апреля пресс-служба VK.

«Детский профиль» в «VK Видео» предоставляет доступ к многотысячной библиотеке контента без рекламы: мультфильмам, семейным фильмам и сериалам, видео и шоу от блогеров, интерактивному контенту.

«Предусмотрен безопасный поиск и функции родительского контроля. Система фильтрует контент по возрастным категориям (0+, 6+, 12+, 16+). История просмотров привязана к детскому профилю и не смешивается с основным аккаунтом, дети не могут перейти во взрослый профиль без ПИН-кода. Управлять профилями и редактировать настройки можно через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родители могут создать до трех детских профилей, настроив нужные возрастные ограничения», — говорится в сообщении.

Директор по продукту Евгений Васильев отметил, что «Детский профиль» — это планомерное развитие функциональности «Детского режима». Если ранее акцент делался на базовом ограничении доступа, то теперь пользователи получают расширенные возможности: настройку контента по возрасту, отслеживание истории просмотров, а также дополнительные инструменты родительского контроля.

«Мы стремимся сделать сервисы VK более гибкими и персонализированными для семей с детьми», — подчеркнул он.

Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам Иван Смирнов заявил, что постепенно будут добавляться новые возможности в личном кабинете. Также со временем будут запущены «Детские профили» в других сервисах VK.

«Детский профиль» доступен в приложении «VK Видео» на мобильных устройствах iOS и Android, а также на Smart TV и Android TV. В будущем он появится в других сервисах VK.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в марте самыми популярными и посещаемыми видеохостингами в России у пользователей стали «VK Видео» и YouTube. На третьем месте по популярности у аудитории следует видеохостинг Rutube.