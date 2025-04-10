Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Санкт-Петербурге
Полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона, которая действовала в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5 тыс. л», — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Также из помещения было изъято более 43 кг готового наркотического вещества, которое, согласно данным экспертизы, оказалось мефедроном. Задержан 39-летний мужчина, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет тюремного заключения.
Волк 19 марта сообщила, что в Ленинградской области правоохранительные органы ликвидировали нарколабораторию, в которой злоумышленники производили метадон. В ходе обысков было изъято 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование.