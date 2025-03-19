В Ленинградской области пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Санкт-Петербургу совместно с региональной полицией пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, двое жителей Смоленской области арендовали дом в одном из поселков Ленинградской области, где оборудовали лабораторию по производству запрещенных веществ и наняли на работу местного жителя.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. В арендованном доме обнаружено 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 кг, канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении Telegram-канала.

После экспертизы специалисты установили, что в пакетах находится 1,5 кг метадона.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Задержанных заключили под стражу, а их помощнику избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее, 15 марта, МВД РФ задержало 41 человека по делу о продаже наркотиков на 10 млрд рублей. По словам Волк, злоумышленники сбывали синтетические наркотики через интернет бесконтактным способом в нескольких регионах России.