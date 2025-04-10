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Трамп по ошибке позвонил названному им неудачником экс-помощнику

CBS: Трамп ошибочно позвонил экс-помощнику Макмастеру, названному им неудачником
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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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Президент США Дональд Трамп по ошибке позвонил бывшему помощнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, которого он ранее публично назвал неудачником. Об этом 9 апреля заявил телеканал CBS News.

Уточняется, что чуть больше месяца назад экс-советнику позвонили из Белого дома и сообщили, что с ним хочет поговорить американский лидер. За день до этого, 2 марта, Трамп в социальной сети Truth Social охарактеризовал Макмастера как «слабого и совершенно неэффективного неудачника».

Когда глава Белого дома начал разговор, обратившись к некому Генри, Макмастер сразу понял, что произошла ошибка. Он вежливо представился, однако после того как Трамп осознал, с кем он говорит, разговор был прерван, и американский лидер выразил свое недовольство.

«Президент намеревался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру, а не своему бывшему советнику по национальной безопасности», — отметили в публикации.

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Телеканал NBC News 28 марта сообщил, что Трамп выразил недовольство своим советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем после инцидента с утечкой данных об американских ударах по Йемену из-за случайного добавления журналиста в секретный чат должностных лиц в мессенджере Signal. Помимо этого, президент США опасается, что его решение назначить конгрессмена советником по безопасности может в итоге ослабить политические позиции республиканцев.

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