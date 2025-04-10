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Вулин оценил возможный ущерб от введения Сербией санкций против России

Вулин: потенциальные санкции Сербии против РФ могли стоить ей минимум €15 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потенциальные санкции Сербии против России могли бы стоить государству по меньшей мере €15 млрд, и страна могла оказаться под угрозой уничтожения из-за таких трат. Об этом 10 апреля заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Если бы мы последовали за неразумной и истеричной политикой ЕС по отношению к России, Сербия бы напрямую потеряла как минимум €15 млрд, и никто в ЕС даже не подумал бы возместить это», — сказал он ТАСС.

По словам Вулина, потенциальные сербские санкции не только не нанесли бы ущерба РФ, но и уничтожили бы саму Сербию. Он также добавил, что его государство не готово выделять средства для ведения украинского конфликта.

Кроме того, вице-премьер Сербии подчеркнул вклад РФ в борьбу с нацизмом. Он заявил, что Сербия не является «нацией трусов» и поэтому никогда не предаст и не забудет жертву России для обеспечения свободы и безопасности сербского народа во время войны против Османской империи и Первой и Второй мировых войн. Вулин отметил, что РФ является «единственным прочным союзником» для его страны.

Помимо этого, вице-премьер заявил, что Сербия не станет блокировать вещание российских СМИ на территории государства.

«В Сербии свободно просматриваются все европейские СМИ, а также российские, китайские, украинские и белорусские, и имущество ни у кого не собираются конфисковывать — ни под каким предлогом», — подчеркнул Вулин.

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Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Вулиным 22 марта отметил стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям. Он заявил, что РФ дорожит сложившимися отношениями с Сербией.

Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Он уточнил, что происходящие в стране протесты направлены на свержение власти и установление нового правительства, которое введет против РФ санкции.

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