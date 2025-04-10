Подростки осквернили мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске
Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем на Площади Славы в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
«По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК Бэликто Базарова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования соответствующего дела.
В СУ СК РФ по Чувашии 9 апреля сообщили, что в Чебоксарах в отношении трех несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет было возбуждено уголовное дело после осквернения ими Вечного огня у монумента воинской славы. Отмечалось, что на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводятся следственные мероприятия.