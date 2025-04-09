В Чебоксарах возбудили дело после осквернения Вечного огня тремя подростками
В Чебоксарах в отношении трех несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня у монумента воинской славы. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Чувашии.
«Следственным управлением СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 5 апреля на территории мемориального парка «Победа» подозреваемые осквернили монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941–1945 годов.
Отмечается, что на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводятся следственные мероприятия.
Накануне полиция задержала троих подозреваемых в осквернении Вечного огня. Отмечалось, что поступила информация о молодых людях, распивавших пиво, разбрасывающих мусор и не реагирующих на замечания у Вечного огня на монументе воинской славы в столице Чувашии.