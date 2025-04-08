Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Мир
Глава МИД Венгрии отметил провал санкционной политики ЕС против РФ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских дрона
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Экономика
Сальдо сообщил о планах по сбору более 1,5 млн т урожая в Херсонской области
Мир
В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Мир
В Сербии проведут шествие «Бессмертного полка»
Экономика
Патрушев сообщил об экспорте 1,9 млн т российской рыбной продукции в 2024 году
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Мир
Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику
Мир
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии плана проводить прямые переговоры с США
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

В Чебоксарах задержали троих подозреваемых в осквернении Вечного огня

0
EN
Фото: МВД по Чувашской республике
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в осквернении Вечного огня у монумента воинской славы в Чебоксарах. Об этом 8 апреля сообщается на сайте МВД по Чувашской Республике.

«Распространилась информация о молодых людях, распивавших пиво и разбрасывающих мусор у Вечного огня на монументе воинской славы в столице Чувашии. На замечания очевидцев подростки не реагировали, грубили прохожим», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские быстро отреагировали на инцидент, в результате они смогли задержать троих фигурантов. Все материалы по делу направят в следственное управление СК России по Чувашии.

Огненный след: кто осквернил могилу военкора Александра Федорчака
Общественники предложили ввести пожизненные сроки для вандалов, действующих по идеологическим мотивам

Глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин 2 апреля заявил, что в Приморском крае неизвестные осквернили могилы бойцов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что от действий вандалов пострадали памятники не только военным, но и гражданским людям. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025