В Чебоксарах задержали троих подозреваемых в осквернении Вечного огня

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в осквернении Вечного огня у монумента воинской славы в Чебоксарах. Об этом 8 апреля сообщается на сайте МВД по Чувашской Республике.

«Распространилась информация о молодых людях, распивавших пиво и разбрасывающих мусор у Вечного огня на монументе воинской славы в столице Чувашии. На замечания очевидцев подростки не реагировали, грубили прохожим», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские быстро отреагировали на инцидент, в результате они смогли задержать троих фигурантов. Все материалы по делу направят в следственное управление СК России по Чувашии.

Глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин 2 апреля заявил, что в Приморском крае неизвестные осквернили могилы бойцов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что от действий вандалов пострадали памятники не только военным, но и гражданским людям. Возбуждено уголовное дело.