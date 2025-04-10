Axios узнал о начале кампании по отстранению Маска от правительственной работы

Группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска из администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом 10 апреля сообщил портал Axios.

«Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, в котором будет четко указано, что Маск подаст в отставку и откажется от всех полномочий по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая», — цитирует портал письмо парламентариев Трампу.

Уточняется, что в основе данной инициативы лежит юридическое требование, согласно которому специальные государственные служащие — именно такой статус имеет Маск как глава DOGE — не могут занимать свой пост более 130 дней.

«Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только нарастать до 30 мая», — заявил порталу демократ от штата Техас Грег Касар, который был одним из инициаторов письма.

Трамп 31 марта заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако президент сообщил, что постарается держать его в команде столько, сколько сможет.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин 2 апреля оценил перспективы Маска в статусе госслужащего. Он предположил, что Маск колеблется, оставаться в составе команды Трампа или формально выйти из нее, потому что какой-то особой прибыли от госслужбы у него нет.