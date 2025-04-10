Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Мир
Макрон заявил о готовности Франции признать государство Палестина
Мир
Премьер Словакии рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
Общество
Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала на 13%
Спорт
В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026
Общество
Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить
Мир
Bild сообщила о заключении ХДС/ХСС и СДПГ коалиционного соглашения
Общество
В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси
Мир
Трамп выразил готовность к встрече с Си Цзиньпином и назвал его своим другом
Общество
В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов
Происшествия
Два подростка погибли в результате детонации украинского боеприпаса в ДНР
Общество
Суд на два месяца арестовал ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Мир
В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Наука и техника
Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии
Мир
В ВТО заявили о риске сокращения мирового ВВП почти на 7% из-за пошлин США и Китая
Мир
Трамп заявил о готовности США применить силу в отношении Ирана при необходимости
Мир
Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

Axios узнал о начале кампании по отстранению Маска от правительственной работы

Axios: демократы начали кампанию по отстранению Маска от работы в правительстве
0
EN
Фото: REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа из 77 демократов палаты представителей США начинает скоординированную кампанию с целью до 30 мая добиться отстранения главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска из администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом 10 апреля сообщил портал Axios.

«Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, в котором будет четко указано, что Маск подаст в отставку и откажется от всех полномочий по принятию решений, как того требует закон, до 30 мая», — цитирует портал письмо парламентариев Трампу.

Уточняется, что в основе данной инициативы лежит юридическое требование, согласно которому специальные государственные служащие — именно такой статус имеет Маск как глава DOGE — не могут занимать свой пост более 130 дней.

«Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только нарастать до 30 мая», — заявил порталу демократ от штата Техас Грег Касар, который был одним из инициаторов письма.

Маском сброшены: главный элемент американской «мягкой силы» уничтожен
Что на самом деле стоит за разрушением USAID

Трамп 31 марта заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако президент сообщил, что постарается держать его в команде столько, сколько сможет.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин 2 апреля оценил перспективы Маска в статусе госслужащего. Он предположил, что Маск колеблется, оставаться в составе команды Трампа или формально выйти из нее, потому что какой-то особой прибыли от госслужбы у него нет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025