На восстановление мариупольского, донецкого и мелитопольского аэропортов может потребоваться до 6 млрд
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- На восстановление мариупольского, донецкого и мелитопольского аэропортов может потребоваться до 6 млрд
На восстановление мариупольского, донецкого и мелитопольского аэропортов может потребоваться 1,5–2 млрд рублей на каждый. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Готовимся к восстановлению мариупольского, донецкого, мелитопольского аэропортов. Как только оперативная обстановка позволит, мы быстро эти аэропорты восстановим, и будет еще и авиационное сообщение. В среднем аэропорт будет стоить порядка 1,5–2 млрд рублей. Ситуация там более-менее, они не так сильно пострадали. Полностью придется строить здания аэропортов, а по взлетным полосам можно обойтись ремонтом. Думаю, что за год-два мы их все восстановим, как появится такая возможность», — сказал он.
Вице-премьер также отметил, что в новых регионах будут восстановлены и приведены в нормативное состояние дороги.
«Мы идем по новым территориям несколькими этапами. Первый этап — это проведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Начали с того, что расширили пропускную способность всех пунктов пропуска. Теперь все они имеют пропускную способность в 2–10 раз выше, чем было раньше», — добавил Марат Хуснуллин.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
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