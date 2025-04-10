Два человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
Два человека погибли и двое получил травмы в результате съезда автомобиля с дороги в Курском округе, сообщает в среду, 9 апреля, пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Предварительно установлено, что ДТП произошло около 20:30 по местному времени (совпадает с мск) на автодороге Курская – Горнозаводское. По данным ведомства, 25-летняя девушка за рулем Lada Priora, несмотря на дождь, двигалась с небезопасной скоростью, вследствие чего съехала с дороги и врезалась в дерево.
Уточняется, что один из пассажиров погиб на месте происшествия, еще один позже скончался в медицинском учреждении. Девушку-водителя и третьего пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются подробные обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили 9 апреля о столкновении двух автобусов в городе Невинномысске. Предварительно было установлено, что водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и наехал на стоящий автобус «НефАЗ», в результате чего пятерым пассажирам потребовалась медицинская помощь.