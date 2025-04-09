Пять человек пострадали из-за столкновения двух автобусов на Ставрополье
Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом в среду, 9 апреля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что около 19:00 по местному времени (совпадает с мск) на территории предприятия водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и наехал на стоящий автобус «НефАЗ».
В результате ДТП пятерым пассажирам автобуса «ПАЗ» потребовалась медицинская помощь. Водители не пострадали, уточнило ведомство.
На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МВД России по городу Чебоксары сообщили 9 апреля о столкновении трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Уточнялось, что у предполагаемого виновника ДТП было обнаружено наличие спирта в парах выдыхаемого им воздуха в концентрации 0,920 мг/л.